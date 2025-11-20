Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı
20.11.2025 14:37
DHA
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyünde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Fas ve Suriye uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
