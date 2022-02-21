Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimler yaptı.



Kısa süreli denetimlerde sürücülerin alkol aldıktan sonra direksiyona geçmesini önlemeyi hedefleyen ekipler, uygulama noktalarında belge ve alkol muayenesi yaptı.



Denetimlerde yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücü ile eksik belge ve kural ihlali yapan 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.



Denetimlerde 60'dan fazla araç kontrol edildi.



