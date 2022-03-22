Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 16:56

Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İstasyon Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan U.Ç'ye, sürücülüğünü H.G'nin yaptığı 22 AAF 114 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri U.Ç'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirlenen yaralı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, 296 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü polis merkezine götürdü.

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