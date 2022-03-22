Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,

İstasyon Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan U.Ç'ye, sürücülüğünü H.G'nin yaptığı 22 AAF 114 plakalı otomobil çarptı.



Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri U.Ç'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirlenen yaralı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, 296 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü polis merkezine götürdü.



