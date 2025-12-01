Edirne'de araç çaldı, İstanbul'da yakalandı
01.12.2025 13:09
DHA
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çaldığı hafif ticari araçla İstanbul’a kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Afganistan uyruklu H.G.M. tutuklandı.
Olay, 5 Kasım’da, Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. K.G.’ye (31) ait hafif ticari araç park halindeyken çalındı.
K.G.’nin şikayeti üzerine jandarma inceleme başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemelerinde aracın İstanbul yönüne doğru gittikleri tespit edildi.
andarma ekipleri, aracı aynı gece İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde terk edilmiş halde buldu. Araç incelemenin ardından sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, aracı Afganistan uyruklu H.G.M.’nin çaldığını belirledi. Şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
YASAL UYARI
EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.