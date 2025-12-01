Edirne'de araç çaldı, İstanbul'da yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çaldığı hafif ticari araçla İstanbul’a kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Afganistan uyruklu H.G.M. tutuklandı.

andarma ekipleri, aracı aynı gece İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde terk edilmiş halde buldu. Araç incelemenin ardından sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

