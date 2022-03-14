Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de askeri araçla tırın çarpışması sonucu iki askeri personel yaralandı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 15:11

Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Edirne-Kapıkule kara yolunun 8. kilometresinde, Alen R. idaresindeki SK 3672 BB plakalı tır ile "cemse" tabir edilen Nuri K. kontrolündeki askeri araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle askeri araç yoldan çıktı.

Kazada yaralanan askeri personeller Nuri K. ile Bestami G, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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