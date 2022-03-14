Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 15:11
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Edirne-Kapıkule kara yolunun 8. kilometresinde, Alen R. idaresindeki SK 3672 BB plakalı tır ile "cemse" tabir edilen Nuri K. kontrolündeki askeri araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle askeri araç yoldan çıktı.
Kazada yaralanan askeri personeller Nuri K. ile Bestami G, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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