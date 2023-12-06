Edirne'de bariyere vurup devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

İstanbul yönünden gelen B.G'nin kullandığı otomobil, İstanbul-Edirne Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada sürücü B.G, eşi K.G. ve oğlu A.G. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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