Edirne'de bir haftada 153 düzensiz göçmen yakalandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 153 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de bir haftada 153 düzensiz göçmen yakalandı

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde 153 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, 6 araca el konuldu.

Yasal Bilgilendirme

Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...