Edirne'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada, birçok noktada yapılan denetimlerde 160 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.
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