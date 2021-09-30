Edirne'de bir tırda 8 bin 910 kaçak eşya ele geçirildi

Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 16:44
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine F.D'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırdaki aramada, aracın dorsesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen değişik markalarda 8 bin 910 giyim eşyası, çanta ve spor malzemelerinden oluşan, faturası bulunmayan ürünler ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü F.D. gözaltına alındı.
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