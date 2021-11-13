Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 13.11.2021 - 08:43
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde B.Ç. yönetimindeki 59 SK 678 plakalı otomobil kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki U.Ö. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahale yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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