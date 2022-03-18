Edirne'de evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı yakalandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de bir evde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 17:58

Edirne'de evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.S. ve K.F.C'nin İstasyon Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu sattığını tespit etti.

Ekipler, evden çıkan S.T'nin üst aramasında 7,1 gram skunk ele geçirdi.

Bunun üzerine evde yapılan aramada, 2 gram esrar, 1,79 gram skunk, 0,79 gram kokain, uyuşturucu nitelikli 13 hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.S, K.F.C. ve S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Yasal Bilgilendirme

Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...