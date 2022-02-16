Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 12:27

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G. ve A.Ö'nün evinde arama yapmış, aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirilmişti.

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