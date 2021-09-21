Edirne'de fabrika çalışanları iş yerlerinde aşılanıyor

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, salgınla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kentteki fabrika ve atölyeleri ziyaret eden ekipler, işçilerin aşılarını yapıyor.



İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da zaman zaman ekiplerle uygulamaya katılıyor.



Yüzde 75,3'lük iki doz aşılanma oranıyla Edirne, ülke genelinde 6'ncı sırada yer alıyor.



