Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
16.11.2026 08:38
Son Güncelleme: 16.11.2026 08:46
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Edirne'de Musabeyli köyü yakınlarında servis minibüsüyle otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, servisteki beş işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
YASAL UYARI
EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.