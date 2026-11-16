Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Kazada otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, servisteki beş işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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