Edirne'de feci kaza. Taşa çarpıp takla attı
09.05.2026 13:06
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'de kavşaktaki bordür taşına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Uzunköprü-Havsa kara yolu üzerindeki Kırcasalih Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi.
Havsa’dan Uzunköprü yönüne giden B.B.'nin kullandığı otomobil, kavşakta bordür taşına çarparak takla attı.
Kazada, sürücü B.B. yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
YASAL UYARI
EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.