Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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