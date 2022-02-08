Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen tutuklandı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 17:23
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan akademisyen M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen M.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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