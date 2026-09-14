Edirne'de gümrük kapılarında 147 kilo esrar ve 27 kilo kokain ele geçirildi
14.09.2026 11:11
Operasyonlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'nin İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 147 kilogram 85 gram skunk esrar ve 27 kilogram 180 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne'deki gümrük kapılarında yürütülen denetimlerde, Türkiye'ye giriş yapan iki farklı araçta uyuşturucu madde bulundu.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Hassas burunlu narkotik dedektör köpekler 'Beta' ve 'Axel'in de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramada, dedektör köpeklerin aracın belirli bir bölgesine tepki verince kontroller bu bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan aramada, aracın çekici kabininde 132 adet vakumlanmış poşet içerisinde 147 kilogram 85 gram skunk esrar ele geçirildi.
Narkotik dedektör köpeği 'Anti'nin aracın belirli bir bölgesine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, streç poşetlere sarılmış 24 paket içerisinde 27 kilogram 180 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarla ilgili İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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