Edirne'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı (Edirne Haberleri)

Edirne'nin Keşan ilçesinde pek çok hırsızlık suç kaydı bulunan firari zanlı yakalanması sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 12:16

Edirne'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Polis ekipleri, iş yerleri ve evlerden hırsızlık iddiasıyla aranan C.K'yı 700 Evler Caddesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. 5 ayrı hırsızlık suçu kaydıyla arandığı belirlenen C.K. hakimlikçe tutuklandı.


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