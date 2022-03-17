Edirne'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 12:16
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
Polis ekipleri, iş yerleri ve evlerden hırsızlık iddiasıyla aranan C.K'yı 700 Evler Caddesi'nde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. 5 ayrı hırsızlık suçu kaydıyla arandığı belirlenen C.K. hakimlikçe tutuklandı.
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