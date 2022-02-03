Edirne'de hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı.

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir evden 2 cep telefonu çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Polis ekipleri şüpheliyi İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yakaladı.



Şüphelinin üst aramasında çalınan cep telefonları ile 3,20 gram metamfetamin ele geçirildi.



Keşan ilçesine getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

