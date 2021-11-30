Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 15:10
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gizemnur S'nin kullandığı otomobil, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde, Gökhan B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobiller, daha sonra köprü bariyerlerine çarptı.
Kazada sürücü Gökhan B. ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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