Edirne'de iş arkadaşları arasında bıçaklı kavga. 1 ölü 1 yaralı
04.10.2026 12:48
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aynı maden şirketinde çalışan M.G. (52) ve R.K. (39) ile B.G. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.G., R.K. ve B.G.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinden ve çenesinden yaralanan R.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. R.K.’nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.
Hayati tehlikesi bulunan B.G. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ve jandarma ekipleri, şüpheli M.G.’yi, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde yakalayıp gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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