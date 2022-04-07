Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 09:55
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, M.D idaresindeki 22 S 0152 plakalı servis minibüsü, Kemalköy yakınlarında R.U'nun kullandığı 22 S 0276 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada minibüslerde bulunan işçilerden H.O, A.T, M.T ve B.A yaralandı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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