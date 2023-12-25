Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı (Edirne Haberleri)

Edirne'nin Enez ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'de 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, kazı aletlerine el konuldu.

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