Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'de 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, kazı aletlerine el konuldu.
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