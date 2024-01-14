Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zati Yörükler Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.



Kahvehanede denetim yapan ekipler, çok sayıda iskambil kağıdı ve 880 lira ele geçirdi.



Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, 6 bin 425 lira idari ceza uygulandı.



İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.



