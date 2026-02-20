Edirne'de kaybolan yaşlı adam Gelibolu'da bulundu

Alınan bilgiye göre 78 yaşındaki Mümin Şimşek'ten bir süredir haber alınamıyordu. Haber alamayan kayıp yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmalarının ardından Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Şimşek en son damadıyla yaptığı görüşmede, kendisinin işinin olduğunu ve damadına sabah hayvanlarına bakmasını istediğini söylediği öğrenildi.

Şimşek'i arama çalışmaları devam ederken Şimşek'in Keşan-Gelibolu yolunda bir otobüsü durdurarak bindiği öğrenildi.

Gelibolu'da bulunan Şimşek'in otobüsüne bindiği şoförün haberleri görmesinin ardından aileyle irtibata geçip emniyet ile jandarma ekiplerine bilgi verilmesinin ardından yaşlı adamın bulunarak köyüne getirildiği öğrenildi.