Edirne'de Kırkpınar güreşlerinin seyircili olup olmayacağı yarın belli olacak

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,

Edirne Belediyesi Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını Recep Gürkan başkanlığında belediyede gerçekleştirdi. Gürkan, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini anımsattı.

Güreşlere seyirci alınıp alınmaması konusunun yarın belli olacağını belirten Gürkan, "Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını söyledik. Tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum. Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.