Edirne'de kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü.
Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi'nde kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bitişikteki apartmanın çatısında hasar meydana geldi.
Apartman sahibi Hasan Makas, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla geç müdahalesi nedeniyle evinin çatısının zarar gördüğünü öne sürdü.
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