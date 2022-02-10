Edirne'de nüfus idaresine giderken merdivenlerinden yuvarlanan kadın yaralandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de vilayet yerleşkesinde merdivenlerden yuvarlanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 10:17

Edirne'de nüfus idaresine giderken merdivenlerinden yuvarlanan kadın yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Saniye Baltepe (60) Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki işlemleri için vilayet yerleşkesine geldi.

Burada polis kontrol noktasından geçen Baltepe, müdürlüğe yöneldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle merdivenlerden yuvarlandı. Polis ekipleri Baltepe'nin yardımına koşarak, sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada olay yerinden geçen doktor çift ise yerde yatan Baltepe'ye bilincinin açık kalması için sorular sordu. Kolundan ve başından yaralandığını söyleyen Baltepe, "Bir anda gözlerim karardı. Şeker, tansiyon hastalıklarım var. Canım çok yanıyor." dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sedyeyle ambulansa taşınan kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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