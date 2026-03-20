Edirne'de otomobil tarlaya devrildi. 3 yaralı
20.03.2026 16:09
Edirne'de bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Devrilen otomobildeki aileden 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çöpköy yolu üzerinde seyreden F.K. hakimiyetindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolünü kaybedip tarlaya giren otomobili gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiyelerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ve araçtaki diğer 2 aile ferdi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
