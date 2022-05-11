Edirne'de otomobilde 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 10:13
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası A.E'nin kullandığı otomobili Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu.
Otomobildeki aramada, koli bandıyla sarılmış 8 pakette 4 kilo 40 gram eroin bulundu.
Sürücü A.E gözaltına alındı.
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