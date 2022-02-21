Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 09:10
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
A.M.B'nin kullandığı 07 ZK 276 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 22 ABS 355 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.M.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Motosiklet sürücüsünün kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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