Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 16:32
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
Nuran Sansar (59) idaresindeki 22 FM 225 plakalı otomobil ile C.E'nin (40) kullandığı plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Kılıçköy girişinde çarpıştı.
Kaza nedeniyle C.E'nin kullandığı otomobil yanmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, Nuran Sansar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından yanmaya başlayan aracından yaralı halde çıkan C.E. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.