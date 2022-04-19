Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,

Nuran Sansar (59) idaresindeki 22 FM 225 plakalı otomobil ile C.E'nin (40) kullandığı plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Kılıçköy girişinde çarpıştı.



Kaza nedeniyle C.E'nin kullandığı otomobil yanmaya başladı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Ekipler, Nuran Sansar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazanın ardından yanmaya başlayan aracından yaralı halde çıkan C.E. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.







