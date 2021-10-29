Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 16:16
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde Berkay Y. idaresindeki 06 BZH 10 plakalı pikap ile Osman Ç'nin kullandığı 22 DC 753 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.