Edirne'de sis, görüş mesafesi düştü
16.11.2025 10:05
Son Güncelleme: 16.11.2025 10:06
AA
Edirne'de sis etkili oluyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor. Geceden bu yana devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi yüksek kesimlerde 50 metrenin altına düştü.
Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında güzel görüntüler oluşturdu.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
