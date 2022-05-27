Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 10:59
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ticari taksi ve maddi hasar oluşan 22 AAZ 624, 34 RJ 4419 ve 22 ABL 920 plakalı otomobiller çekiciyle kaza yerinden götürüldü.
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