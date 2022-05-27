Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı (Edirne Haberleri)

Tarla Kapı Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 T 0064 plakalı ticari taksi yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 10:59

Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ticari taksi ve maddi hasar oluşan 22 AAZ 624, 34 RJ 4419 ve 22 ABL 920 plakalı otomobiller çekiciyle kaza yerinden götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...