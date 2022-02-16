Edirne'de tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram ele geçirildi

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan R.T'nin kullandığı tır Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.



Tırda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada 20 çay paketi içinde 10 kilo 824 gram esrar bulundu.



Gözaltına alınan sürücü R.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





