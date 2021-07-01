Edirne'de TIR'dan dökülen alüminyum çubuklar sınır kapısına giden yolda trafiği aksattı

Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 09:24 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 09:29
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyir halindeki Romanya plakalı TIR'ın sürücüsü, Hasanağa Bayırı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulma nedeniyle TIR'ın dorsesindeki alüminyum çubuklar yola döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sınır kapısı yönünde trafiğe kapanan yolda trafik daha sonra tek şeritten sağlandı.
Alüminyum çubukların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
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