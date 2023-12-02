Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Evlerde yapılan aramada, 56 uyuşturucu hap, 12 gram esrar, 10 gram bonzai, 8 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

