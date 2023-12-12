Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Evlerde yapılan aramada, 94 uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin, 12 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

