Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.K, H.K. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden İ.K. ve H.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli E.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.



Polis ekipleri, iki gün önce uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş, ev ve araçlardaki aramalarda 6,58 gram metamfetamin, 5,10 gram skunk ve 21,18 gram esrar ile hassas terazi, uyuşturucu madde aparatı ve samuray kılıcı ele geçirilmişti.

