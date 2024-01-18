Edirne'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı

Daha önce insan kaçakçılığına karıştığının tespiti sonrası plakası PTS'ye (Plaka tanıma sistesi) kaydedilen otomobilin kente giriş yaptığı polis ekiplerince belirlendi.
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna seyreden otomobil, Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince durdurulmaya çalışıldı.
Sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçtı.
Otobana giriş yaptıktan sonra aracı bırakıp yaya kaçmaya çalışan sürücü ekipler tarafından yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu S.A, hakimlikçe "İnsan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Edirne