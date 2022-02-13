Edirne'de yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 10:45
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne'nin Keşan ilçesinde taksinin yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine ilçe girişinde bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki yangın söndürme tüpünün içinde 4 kilo 446 gram eroin ele geçirdi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü İ.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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