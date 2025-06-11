Edirne'de yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan satıldı (Edirne Haberleri)
Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan alıcı buldu.
Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk buğdayı, Büyükdöllük köyü üreticilerinden Ergin Eser tarafından borsaya getirildi.
Eser'e ait 2 ton buğday, kilogramı 20 liradan işlem gördü.
ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, ilk mahsul buğdayı getiren Eser'i kutlayarak 100 litre mazot çeki hediye etti.
Kurban, buğday hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.
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