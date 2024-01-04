Edirne'de yoğun sis

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında kaldı, gözden kayboldu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.
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