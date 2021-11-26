Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 15:06
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.