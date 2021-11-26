Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 15:06

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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