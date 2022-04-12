Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı (Edirne Haberleri)

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Haberler - Edirne Haberleri 12.04.2022 - 15:28

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı


Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.'nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan dün 'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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