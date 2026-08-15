Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Yangını fark eden ev sahibi kendisini dışarıya atarak, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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