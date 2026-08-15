Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
15.08.2026 12:52
Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.
Edirne'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Ev alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Meriç’e bağlı Subaşı beldesinde M.K.’ye ait evde dün, akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi kendisini dışarıya atarak, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale gelirdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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