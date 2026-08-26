Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 287 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da katılımıyla yapılan aramada 255 paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye 'ye giriş için Hamzabeyli'ye gelen TIR şüphe üzerine arama hangarına çekildi.

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