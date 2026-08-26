Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 287 kilo esrar ele geçirildi
26.08.2026 08:12
Son Güncelleme: 26.08.2026 08:19
Sürücü gözaltına alındı.
Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, bir TIR'da 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş için Hamzabeyli'ye gelen TIR şüphe üzerine arama hangarına çekildi.
Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da katılımıyla yapılan aramada 255 paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu.
Operasyon kapsamında TIR sürücüsü gözaltına alındı.
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