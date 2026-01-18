Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. İç çamaşırı hırsızları kameralara yakalandı

Edirne'de bulunan giyim mağazasına gelen 3 genç kız, iç çamaşırı ve çorap gibi küçük parçalı ürünleri çaldı. Hırsızlardan biri işletme sahibini fiyat sorma bahanesiyle oyaladı. Şüphelilerin bu sırada kolon arkasını kullanarak ürünleri poşetlerine ve üzerlerine gizlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.

İşletme sahibi olay anında şüphelense de bir kanıt bulamadı. Güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızlığı fark etti. İşletme sahibi Zübeyde Kalkan, “Şüphelendim ama emin olamadım. Eve gittikten sonra kamerayı açtık, kızların çaldığını gördük. Kolonun arkasında saklanarak, ben her hareket ettikçe ters taraftan ürünleri almışlar. Çok çirkin bir şey.” ifadelerini kullandı. Kalkan çarşı esnafını uyarırken şikayetçi olacağını belirtti.